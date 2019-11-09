В Забайкальском крае задержали лесорубов, незаконно срубивших более 100 сосен

Организатор группы находится под стражей. Сумма ущерба для государства составила свыше 300 тысяч рублей.

В Читинском районе Забайкальского края сотрудники полиции задержали лесорубов, которые подозреваются в незаконной вырубке более 100 сосен, сообщает УМВД РФ по региону.

— В Читинском районе задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной рубке деревьев. Установлено, что в течение нескольких месяцев члены группы под руководством 35-летнего жителя села Верх-Чита спилили более ста сосен, причинив государственному лесному фонду РФ ущерб в размере свыше 370 тысяч рублей, — отмечается в сообщении.

Организатор задержан и находится под стражей. Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы и штраф от 300 до 500 тысяч рублей по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в крупном размере, организованная группой).

У подозреваемых также были изъяты автомобили, древесина и денежные средства, предположительно, добытые преступным путём.

Ранее в Забайкальском крае были задержаны восемь "чёрных лесорубов", вырубивших 1,5 тысячи деревьев.