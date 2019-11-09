9 ноября в Москве будет объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра

Москвичей 9 ноября ожидает облачная погода с небольшими прояснениями, а также местами дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы столбики термометров не превысят отметки в шесть градусов, по области — в семь градусов. При этом ночью ожидается до трёх градусов в столице и до плюс одного — в регионе. Возможен небольшой дождь.

Из-за порывистого ветра в регионе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Согласно данным службы, москвичей ждёт южный ветер до 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Давление ртутного столба составит 756 миллиметров.