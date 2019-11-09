В Чили во время протестов ограбили и подожгли здание университета — видео

В центре Сантьяго в Чили в ходе протестов был ограблен и подожжён Университет Педро де Вальдивии, сообщает телеканал 24 Horas.
На месте работало 18 расчётов, с огнём удалось справиться, но один пожарный пострадал.
В настоящее время власти и руководство университета расследуют инцидент и подсчитывают ущерб от произошедшего.
Напомним, протесты в Чили начались в октябре, поводом стало резкое повышение цен на проезд в метро. Более миллиона человек вышли на улицы, люди требуют изменения социальной политики. В столице было введено чрезвычайное положение, власти задействовали армию против протестующих. Ранее сообщалось, что от рук полиции погибло несколько человек.
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