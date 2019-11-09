В квартире в Барнауле нашли тела пожилого мужчины и его дочери

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

В одной из квартир Барнаула нашли тела двух погибших с колото-резаными ранами в области шеи. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Вечером 8 ноября были обнаружены тела 62-летнего мужчины и его 37-летней дочери. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведутся поиски преступника.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

На месте происшествия работают следственные и следственно-оперативные службы.

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