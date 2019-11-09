Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме после эвакуации из-за "минирования"

Аэропорт Кольцово города Екатеринбурга вернулся к штатной работе после эвакуации из-за сообщений о возможном минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

— В аэропорту проводились мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. Мероприятия завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов, — отмечается в сообщении.

Количество эвакуированных и подробности инцидента не уточняются.

Напомним, ранее в Кольцово пассажиров вывели из здания аэропорта в связи с поступившим сообщением об угрозе. Информация о рейсах не отображалась на табло, пассажиры ждали на улице и в вестибюле, боясь пропустить свои вылеты. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. Очевидцы отмечали непрофессионально организованную эвакуацию.