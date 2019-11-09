Богачи стали реже покупать яхты из-за нестабильной мировой экономики

Даже самые богатые мира сего стали реже покупать такие предметы роскоши, как яхты, из-за нестабильной экономики. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что по сравнению с 2018 годом спрос на предметы роскоши некоторых категорий снизился на 7%. SuperYacht Times подсчитал, что производитель Heesen Yachts в прошлом году продал 199 яхт Conboy, а в текущем — 102.

Причиной такого снижения эксперты называют торговую войну США с Китаем, Brexit и другие международные экономические события. При этом ситуация только усугубится с грядущими в 2020 году выборами американского президента.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние долларовых миллиардеров мира в 2018 году сократилось до 8,5 триллиона. При этом падение составило 388 миллиардов долларов. Наиболее болезненно оно сказалось на богачах из Азии.