Тарзан признался, что ревнует Наташу Королёву к Зеленскому

Недавно супруг певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, в передаче "Пятница с Региной" рассказал её ведущей Регине Тодоренко о том, что ревнует свою жену к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сама Наташа такого поворота не ожидала. Она призналась, что чувствовала ревность со стороны супруга, однако не думала, что она направлена в сторону украинского лидера. Тем не менее успокаивать Тарзана Королёва не стала.

— Он мне юбочку поправлял, — лукаво вспомнила певица своё общение с действующим лидером Незалежной.

При этом пара поделилась и секретом крепкого брака. По словам поп-дивы, нужно быть терпеливым к своей второй половинке. Она отметила, что ссорятся они с мужем только по пустякам.

Ранее Наташа Королёва рассказала, что потеряла второго ребёнка из-за угроз мошенников слить её интимные фотографии в Сеть.