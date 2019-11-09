Президент Боливии снова заявил о попытке госпереворота: Демократия под угрозой

Демократия в Боливии находится под угрозой государственного переворота из-за присоединившихся к протестам полицейских. Об этом заявил президент республики Эво Моралес у себя в "Твиттере".

— Братья и сёстры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй, — написал он.

Он также призвал жителей страны "защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней".

Акции протеста против переизбрания Моралеса бушуют в нескольких городах республики. В трёх населённых пунктах к ним присоединились полицейские. Министр обороны Хавьер Савалета заявил, что, несмотря на некоторые исключения, в целом полиция продолжает выполнять свою работу.

Ранее Моралес уже говорил о попытке госпереворота в Боливии из-за беспорядков. Его соперник Карлос Меса своё поражение на выборах не признаёт.