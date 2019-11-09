В Казахстане двое рабочих погибли при рытье котлована

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Фото © Pixabay

Троих рабочих засыпало землёй в результате обвала грунта на юге Казахстана вечером 8 ноября, двое из них погибли. Об этом сообщил представитель Комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов.

При проведении рытья котлована рабочими произошёл обвал земли. Под грунтом оказались три единицы техники (погрузчик, экскаватор и каток) с тремя водителями, — приводит его слова РИА "Новости".

Как уточняется, из троих мужчин извлечь живым удалось лишь одного. Двое других скончались на месте.

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