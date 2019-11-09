В Казахстане двое рабочих погибли при рытье котлована

Троих рабочих засыпало землёй в результате обвала грунта на юге Казахстана вечером 8 ноября, двое из них погибли. Об этом сообщил представитель Комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов.

— При проведении рытья котлована рабочими произошёл обвал земли. Под грунтом оказались три единицы техники (погрузчик, экскаватор и каток) с тремя водителями, — приводит его слова РИА "Новости".

Как уточняется, из троих мужчин извлечь живым удалось лишь одного. Двое других скончались на месте.