По делу убитого экс-мэра Киселёвска провели 20 обысков, найден схрон с оружием

Всего же с момента возбуждения дела прошло около 10 осмотров места происшествия, более 20 обысков, 101 допрос свидетелей, получено 22 образца для сравнительных исследований.

В рамках расследования обстоятельств убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева провели уже 101 допрос и более 20 обысков, в рамках одного из них правоохранители нашли на участке одного из подозреваемых схрон с оружием и золотом. Кадры с места событий опубликовал СКР.

Склад, в котором предполагаемые убийцы хранили оружие и боеприпасы, нашли в бытовке. Тайник был тщательно скрыт от посторонних глаз.

— Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника. Внутри холодильника в пакетах и завёрнутой материи обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также предметы, которые могли быть использованы при совершении преступлений, — говорится в сообщении.

В одном из пакетов также нашли изделия, предположительно, из золота. Всё содержимое склада планируют отправить на экспертизу.

По версии следствия, разбойное нападение было спланировано тремя людьми. Двое из них задержаны, третий был застрелен на месте. Один из подозреваемых выполнял роль водителя, пока два других находились на территории приусадебного участка.

Напомним, ночью 1 ноября 59-летний Сергей Лаврентьев был убит неизвестными налётчиками возле дома. По одной из версий, они хотели его ограбить. Также сообщалось, что мужчина успел выстрелить в одного из нападавших. Лайф опубликовал видео расправы над бывшим мэром и сумел восстановить картину его убийства.