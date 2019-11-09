Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар в одном из домов своего муниципалитета. О трагедии у себя в "Твиттере" сообщил губернатор региона Алексей Островский.

— Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович, — написал он.

Вчера при тушении пожара чужого дома скончался Глава Холм-Жирковского района О.П.Макаров. Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович! — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) November 9, 2019

По словам Островского, пожар произошёл 8 ноября.