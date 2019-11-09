Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

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Фото © Администрация Холм-Жирковского района Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар в одном из домов своего муниципалитета. О трагедии у себя в "Твиттере" сообщил губернатор региона Алексей Островский.

Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович, написал он.

По словам Островского, пожар произошёл 8 ноября.

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