Уфимец поджёг мечеть в поисках муллы

В Уфе пьяный 39-летний мужчина случайно поджёг мечеть "Хамза" — он пытался отыскать муллу в тёмном помещении, зажёг спичку, и после этого начался пожар. Уфимца уже задержали, он сожалеет о случившемся.

— Когда мужчина проходил мимо мечети, увидел, что двери не заперты. Находясь в неосвещённом помещении, уфимец зажёг спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание, — говорится в сообщении регионального УМВД РФ.

Инцидент произошёл ночью 3 ноября, в результате пожара никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело. Уфимец находится под подпиской о невыезде.