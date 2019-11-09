Лайфу стали известны обстоятельства гибели главы района Смоленской области

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Фото © VK / Главное управление МЧС России по Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, который погиб, помогая тушить пожар, был соседом погорельцев. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

<p>Фото © <a href="https://holm.admin-smolensk.ru/" target="_blank">Администрация Холм-Жирковского района Смоленской области</a></p>

Пожар начался вечером 8 ноября. Олег Макаров жил напротив дома, в котором произошло возгорание. Он отреагировал на происшествие и попытался помочь соседям.

Самочувствие чиновника ухудшилось после того, как он поднялся на чердак, глава района скончался по пути в местную больницу.

В результате самого пожара никто не пострадал, так как людей в горевшем доме не было.

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