Дед Мороз из Великого Устюга начал путешествие по России

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Фото © VK / Российский Дед Мороз

Свой путь он начал с Красноярска. Он и его команда планируют посетить ещё 27 городов.

Главный Дед Мороз России начал своё путешествие по России, в субботу он прибыл в Красноярск. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Четвёртое путешествие начинается именно с Красноярска. За три предыдущих путешествия мы преодолели 40 тысяч километров, сказал Дед Мороз.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/dedmoroz?z=photo-20839260_457242547%2Fwall-20839260_19060" target="_blank">Российский Дед Мороз</a></p>

В городе главный волшебник страны пробудет два дня. Он посетит ребят из общественной организации "Особый ребёнок", несколько интернатов, а также придёт в гости к шестилетней Юле, у которой проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и семье Даниловых, в которой растёт шесть ребятишек.

Всего команда Деда Мороза планирует посетит 28 городов: Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и Москву.

Это уже четвёртый год путешествий российского волшебника. Он уже успел проехать 40 тысяч километров, посетить более 260 социальных учреждений и 220 семей, подарил 325 тонн подарков.

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