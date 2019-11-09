После убийства 9-летней Лизы в Саратове начали сносить заброшенные дома — видео

Со дня трагедии, которая потрясла город и всю страну, прошёл ровно месяц. У дома, где жила девочка, по-прежнему находится стихийный мемориал из игрушек и цветов.

После резонансного убийства девятилетней Лизы в Саратове подняли вопрос об обеспечении безопасных дорог к школам. Так, сегодня, спустя ровно месяц после трагедии, напротив одного из учебных заведений начали сносить заброшенное здание. Лайф публикует кадры с места.

Сразу после инцидента глава Администрации Саратова Михаил Исаев пообещал провести масштабную работу, в ходе которой коммунальщики уберут заросли и снесут ряд построек по пути в школы.

Как уточняет издание "Версия-Саратов", специалисты уже выпилили кусты и деревья, провели несколько новых веток освещения на улице, по которой в школу ходила погибшая Лиза. Путь всё также пролегает через гаражи, но там стало светлее.

После трагедии жители города и сами начали сообщать об опасных местах. Местный общественный активист Александр Ермишин создал интерактивную карту, на которой каждый смог отметить потенциально небезопасные участки возле школ, а члены городской Общественной палаты провели рейд и предложили властям муниципальную программу "Дорога в школу".

Напомним, 9 октября в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся.