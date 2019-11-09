За сутки продано более пяти тысяч билетов на поезда в Крым

Большая часть из них была куплена через железнодорожные кассы жителями Москвы и области.

За первые сутки продаж уже куплено более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

— Более пяти тысяч билетов на первые поезда в Крым и обратно проданы за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов приобретены для детей. Наиболее востребованным стал маршрут Москва — Симферополь, — сообщили в компании.

Уточняется, что чаще всего билеты покупают жители Москвы и области через железнодорожные кассы.

Напомним, ранее стало известно, что первый поезд Санкт-Петербург — Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 23 декабря, а на следующий день с Казанского вокзала российской столицы выйдет в свой первый рейс поезд Москва — Симферополь. Цены на билеты будут стартовать от 2966 и 3500 рублей соотвественно. 8 ноября они уже поступили в продажу.