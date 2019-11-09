Росстат назвал единственный регион в России, где мужчин больше, чем женщин

С начала XX века мальчиков в России рождалось больше, чем девочек. И такая тенденция продолжается в XXI веке.

Чукотский автономный округ стал единственным регионом России, в котором мужчин больше, чем женщин. Однако преимущество это минимальное: 50,11% против 49,89%. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Примерно равное соотношение мужского и женского населения отмечается сразу в четырёх российских регионах: Ямало-Ненецком автономном округе (49,57% мужчин), Камчатском крае (49,57%), Чеченской Республике (49,06%) и Ханты-Мансийском автономном округе (49,0%).

В других регионах России преобладание женского населения над мужским более значительно. В большинстве субъектов этот разрыв колеблется между 6–10%. Меньше всего представителей сильного пола в Ярославской (44,65%), Ивановской областях (44,69%), Ингушетии (44,74%), Тульской области (44,83%), Санкт-Петербурге (44,86%) и Новгородской области (44,88%).

Что касается столицы и Московской области, то доля мужского населения здесь составляет 46,11% и 46,10% соответственно.

По словам советника руководителя Росстата Павла Смелова, с начала XX века мальчиков в России рождалось больше, чем девочек. И такая тенденция продолжается в XXI веке — по данным на 1 января 2019 года на 1000 мальчиков в возрасте до четырёх лет приходится в среднем 945 девочек. При этом к 35 годам соотношение женщин и мужчин сравнивается, а далее меняется в обратную сторону.

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