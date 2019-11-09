Гигантская Грета Тунберг будет наблюдать за жителями Сан-Франциско

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Фото © Twitter / Robert Rotus

Портрет активистки появится на стене здания, расположенного недалеко от площади Юнион-сквер.

Портрет шведской экоактивистки Греты Тунберг появится на стене одного из зданий в Сан-Франциско недалеко от площади Юнион-сквер. Об этом сообщает SFGate.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LeVoyageur22" target="_blank"><strong>Robert Rotus</strong></a></p>

Гигантское изображение школьницы будет закончено уже на следующей неделе. Над проектом трудится аргентинский художник Кобре. Сам автор работы не уверен, что Тунберг о ней знает.

Грета восхитительна, и она знает, что делает. Надеюсь, что этот портрет поможет людям понять, что мы должны заботиться об окружающей среде, заявил он.

Отмечается, что 130 баллончиков из под краски, израсходованных для портрета, пойдут на создание скульптуры.

Инициативу о создании картины поддержала благотворительная организация One Atmosphere. Исполнительный директор Пол Скотт надеется, что проект получит продолжение и в Сан-Франциско появится несколько портретов экоактивистов.

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