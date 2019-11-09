Гигантская Грета Тунберг будет наблюдать за жителями Сан-Франциско

Портрет активистки появится на стене здания, расположенного недалеко от площади Юнион-сквер.

Портрет шведской экоактивистки Греты Тунберг появится на стене одного из зданий в Сан-Франциско недалеко от площади Юнион-сквер. Об этом сообщает SFGate.

Гигантское изображение школьницы будет закончено уже на следующей неделе. Над проектом трудится аргентинский художник Кобре. Сам автор работы не уверен, что Тунберг о ней знает.

— Грета восхитительна, и она знает, что делает. Надеюсь, что этот портрет поможет людям понять, что мы должны заботиться об окружающей среде, — заявил он.

Отмечается, что 130 баллончиков из под краски, израсходованных для портрета, пойдут на создание скульптуры.

Инициативу о создании картины поддержала благотворительная организация One Atmosphere. Исполнительный директор Пол Скотт надеется, что проект получит продолжение и в Сан-Франциско появится несколько портретов экоактивистов.