Министр экономического развития при этом отметил, что в ближайшие пять лет значительных изменений ждать не стоит.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал искусственный интеллект благом для России, которое притом никак не повлияет на количество рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.

— Искусственный интеллект — это благо и возможность двигаться вперёд. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создаёт, — это рабочие места, на которые сложно найти людей, — сказал Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey.

Он отметил, что при этом в России появится только больше возможностей найти себе работу. Министр также добавил, что в ближайшее время эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет особо заметен.

— Нам ещё предстоит подготовить отрасли, чтобы это внедрение шло массово, — подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что искусственный интеллект сможет ставить диагнозы по анализам россиян. Уточняется, что подобная система может быть запущена с 2021 года.