Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал искусственный интеллект благом для России, которое притом никак не повлияет на количество рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.
— Искусственный интеллект — это благо и возможность двигаться вперёд. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создаёт, — это рабочие места, на которые сложно найти людей, — сказал Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey.
Он отметил, что при этом в России появится только больше возможностей найти себе работу. Министр также добавил, что в ближайшее время эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет особо заметен.
— Нам ещё предстоит подготовить отрасли, чтобы это внедрение шло массово, — подчеркнул он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что искусственный интеллект сможет ставить диагнозы по анализам россиян. Уточняется, что подобная система может быть запущена с 2021 года.
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