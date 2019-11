Лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала о романе с певицей

Об этом Кроуфорд призналась в мемуарах под названием "Песня для тебя. Моя жизнь с Уитни Хьюстон".

Лучшая подруга легендарной американской певицы Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд подтвердила слухи о бисексуальности исполнительницы хита I Will Always Love You. Об этом она рассказала в интервью программе Dateline телеканала NBC.

— Именно тем летом (в 1980 году в Нью-Джерси. — Прим. Лайфа) мы впервые встретились. Это был первый раз, когда мы поцеловались. Это не было запланировано, это просто произошло. Это было чудесно. Вскоре после этого мы провели ночь вместе, — рассказала Кроуфорд.

По её словам, роман завершился по инициативе Хьюстон, поскольку та боялась огласки и осуждения публики. Кроме того, их отношения не одобряла мать исполнительницы, из-за этого всё время Хьюстон была вынуждена встречаться со своей возлюбленной тайно.

— Уитни знала, что я люблю её, и я знала, что мои чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом. При этом мы никогда не навешивали никаких ярлыков, — заключила Кроуфорд.

Напомним, что лауреат более 400 наград, включая семь наград "Грэмми", Уитни Хьюстон умерла в ванной гостиничного номера в Беверли-Хиллз от передозировки наркотиков и утопления в феврале 2012 года. Ей было 48 лет.