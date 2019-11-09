Вместе с экс-мэром Истры от следствия скрылся и его сообщник

Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия вместе с сообщником. Их ориентировки разослали во все отделения полиции в стране. Разыскиваемых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

В сентябре 2019 года Вихарев покинул кресло мэра по собственному желанию. Сам он утверждает, что всему виной состояние здоровья, только вот ухудшение самочувствия экс-мэра подозрительно совпадает с серией расследований Лайфа. 7 ноября стало известно о задержании скандально известного чиновника.