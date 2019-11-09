Орешкин: Безусловный базовый доход в России в ближайшие годы не появится

Экспериментальные программы по введению таких выплат успешно проводятся по всему миру. В России данный вопрос периодически поднимается, но детально не прорабатывается.

Внедрение безусловного базового дохода в России не является первостепенной задачей, сначала необходимо добиться роста общего уровня производительности. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе конференции Artificial Intelligence Journey, посвящённой искусственному интеллекту и анализу данных.

— Мы в министерстве отслеживаем все современные тенденции, но, опять же, это не вопрос ближайших лет. Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос, — сказал он.

Напомним, что концепция безусловного базового дохода предполагает регулярную выплату определённой суммы денег каждому гражданину со стороны государства вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

При этом в ряде государств уже ввели пилотные программы по введению таких выплат. В большинстве случаев результаты были положительными, а опасения, что бедные будут тратить деньги на алкоголь и наркотики, не оправдались.

Ранее на форуме AI Journey Орешкин назвал искусственный интеллект благом для России, которое притом никак не повлияет на количество рабочих мест. По его словам, подобная инновация позволит людям сконцентрироваться на рабочих задачах и избавиться от ненужной рутины.