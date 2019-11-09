Саша Савельева на позднем сроке беременности устроила фотосессию в куче мусора

Темой фотопроекта стали размышления над тем, в каком состоянии нынешнее поколение оставит планету своим детям.

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева снялась в постапокалиптической фотосессии на фоне мусора, атомного взрыва и засухи. И всё это — на последних сроках беременности. Необычные снимки певица опубликовала в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

По признанию Савельевой, фотопроект был задуман совершенно внезапно.

— Муж приходит с работы, а я рыдаю. Шёл седьмой месяц беременности, и всё было хорошо, даже замечательно, но... Я давала начало новой жизни, и с этим чувством ничего не могло сравниться. Ничего! Кроме страха... Нет, не за себя, за сына. Я сделала осознанный выбор подарить жизнь, но сама жизнь как с нами поступит? Так же, как мы с ней? Жестоко? — поделилась она с фолловерами.

В итоге эмоции и переживания экс-солистки группы "Фабрика" вылились в фотосессию, посвящённую будущему планеты.

— Я не призываю на баррикады из биоразлагаемых материалов, просто прошу, давайте вместе подумаем над этим. Давайте подумаем, как прожить так, чтобы было что оставить детям... — заключила она.

Напомним, 35-летняя певица стала мамой весной этого года и рассказала о трудностях во время беременности и родов. Савельева и её супруг актёр Кирилл Сафонов решили назвать сына Леоном. Родители не показывают своего малыша поклонникам.