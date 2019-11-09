В Петербурге из реки выловили преподавателя с отрубленными руками в рюкзаке

В квартире доцента нашли обезображенное тело женщины. Сам он сейчас находится в больнице с переохлаждением.

В Санкт-Петербурге ранним утром 9 ноября правоохранители вытащили из реки Мойки мужчину, в рюкзаке которого нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— Утром 9 ноября напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечён мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчленённые женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение, — отметили в ведомстве.

Как стало известно Лайфу, задержанный — Олег Соколов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по военной истории. Сейчас он находится в больнице с переохлаждением, в его квартире работают следователи. Там обнаружили обезображенное тело женщины.

По факту происшествия возбуждено дело по статье "Убийство".