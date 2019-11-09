В Махачкале произошёл хлопок газа в жилом доме, есть пострадавшие

В Махачкале из-за взрыва газа пострадали два жителя многоэтажного дома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Дагестану.

— Поступила информация о том, что по улице Петра Первого, 63, в квартире многоквартирного дома произошёл хлопок газовоздушной смеси. Пострадали двое — мужчина 1982 года рождения и женщина 1988 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших доставили в ожоговый центр Махачкалы. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.