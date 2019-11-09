В ОНФ высказались за введение новых стандартов преподавания ОБЖ

В Минпросвещения сообщили, что до конца года 2,5 тысячи учителей ОБЖ пройдут курсы повышения квалификации.

Программа преподавания ОБЖ в школах не соответствует современным потребностям и нуждается в изменении. К такому выводу пришли участники круглого стола "Безопасность жизнедеятельности: чему и как учить детей в современном мире" Общероссийского народного фронта. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.

В обновлённые стандарты преподавания предмета вошли бытовые происшествия, ДТП, угроза терроризма, природная среда, ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи и цифровая безопасность. Из-за того что все эти категории принадлежат разным сферам, разработкой новых требований в Министерстве просвещения занималась целая команда специалистов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва отметила, что важно понимать, готовы ли к нововведениям учителя. До конца года 2,5 тысячи преподавателей пройдут курсы повышения квалификации. На обновление материальной базы выделено около 750 миллионов рублей.

Эксперты считают, что преподавание не должно проводиться формально, также стоит выделить больше часов на этот предмет. При этом и оплата учителей ОБЖ должна быть достойной.