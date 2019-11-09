Пользователей Instagram предупредили об отключении лайков

По словам директора соцсети, нововведение позволит убрать конкуренцию между пользователями.

Социальная сеть "Инстаграм" в США со следующей недели в тестовом режиме запустит функцию, скрывающую количество лайков под фото. Об этом изданию Wired рассказал генеральный директор соцсети Адам Моссери.

Уточняется, что лайки под своими постами пользователи смогут видеть, информация будет недоступна для других пользователей.

По словам Моссери, нововведение поможет устранить конкуренцию и "социальное сравнение" в "Инстаграме".

Напомним, ранее подобную функцию тестировали и в других в соцсетях. В сентябре "Фейсбук" скрыл лайки пользователей из Австралии.