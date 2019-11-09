В Саратове заявили, что снос зданий не связан с убийством 9-летней Лизы

В мэрии объяснили, что действуют в рамках программы по сносу ветхого и аварийного жилья.

Решение избавиться от старых построек никак не связано с недавним убийством девятилетней школьницы. Об этом телеканалу "360" рассказала пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.

По её словам, сейчас проводится плановая инвентаризация зданий. После того как будут определены нелегальные постройки, мэрия будет настаивать на их сносе — сначала в добровольном порядке, а затем — в судебном. При этом Плющева заверила, что власти действуют в рамках программы по сносу ветхого и аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что после убийства девятилетней Лизы в Саратове начали сносить заброшенные дома.

Напомним, 9 октября в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся.