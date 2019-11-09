Отец Мары Багдасарян хочет отсудить 100 млн рублей за лишение гражданства РФ

Отец стритрейсерши Мары Багдасарян Эльмар, который ранее был лишён российского гражданства, намерен вместе с адвокатами судиться и подать иск к МВД РФ на 100 миллионов рублей.

— Это незаконно. Человек стал гражданином, после Советского Союза был зарегистрирован в РСФСР, потом в РФ автоматически. И сейчас, спустя 30 лет, после того как человек платит налоги и всё делает, его лишают гражданства. Будем судиться, будем миллионов на 100 иск к МВД РФ подавать, — цитирует телеканал "360" адвоката бизнесмена Давида Кемуларию.

При этом его дочь Мара Багдасарян уже заявила, что у них есть копии всех документов, которые подтверждают, что Эльмар имел российскую регистрацию в Ростове-на-Дону, а значит, на момент распада СССР был прописан в России.

Кроме того, девушка рассказала, что у её отца имеется военный билет, согласно которому в августе 1991 года он встал на учёт в военкомате Ростова-на-Дону, а при переезде в Москву встал на учёт в Люблинском районе.

Напомним, ранее стритрейсерша Мара Багдасарян сообщила, что её отца лишили гражданства РФ по решению Федеральной миграционной службы после проведения проверки.

Сама Мара была пожизненно лишена водительских прав после скандальных гонок на "гелендвагенах" в мае 2016 года в Москве. Однако даже после этого её неоднократно задерживали за рулём.