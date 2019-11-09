Полиция оцепила вход в квартиру доцента СПбГУ, где нашли тело девушки — видео

Сотрудники правоохранительных органов оцепили подъезд дома доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, в квартире которого нашли тело девушки. Сейчас там проходят следственные действия. Лайф публикует видео с места событий.

На кадрах видно, что у входа в здание стоит несколько машин и дежурят сотрудники полиции. Сам вход в подъезд ограждён лентой.

Напомним, преподавателя СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Сообщалось, что в квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело.