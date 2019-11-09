Погибшего на пожаре главу района в Смоленской области наградят посмертно

Губернатор рассказал, что Олег Макаров был очень порядочным и искренним человеком.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что погибшего при тушении пожара главу Холм-Жирковского района наградят посмертно.

— Олег Макаров был глубоко порядочным, искренним и переживающим за людей, в целом за ту работу, которой он занимался, человеком... Поступок неординарный, геройский. Поэтому в установленном порядке мы рассмотрим вопрос, чтобы посмертно поощрить его, — сказал "360" Островский.

Он также отметил, что Макаров был эффективным и компетентным руководителем.

Напомним, 8 ноября глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар в соседском доме. Самочувствие чиновника ухудшилось после того, как он поднялся на чердак, глава района скончался по пути в местную больницу.