Говорящих на русском языке украинских военных в Киеве назвали "москалями"

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые используют в своей речи русский язык. О том, что таких военных можно называть москалями, она заявила в эфире местного телевидения, сообщает "Украина.ру".

— Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живёте на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мёртвый язык? — возмутилась экс-нардеп.

При этом Фарион предположила, что многие украинцы предпочитают русский язык государственному из-за лени.

Ранее жертвой русофобии стал представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олег Волошин. Депутату отключили микрофон за выступление на русском. Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. Но продолжить речь ему позволили только тогда, когда он перешёл на украинский.