Репродуктолог связал культ потребления с нежеланием молодёжи заводить семьи

Чтобы пробудить у молодых людей это желание, необходимо разговаривать о приоритетах на уровне школы и образовательных программ, а также в СМИ, считают в Минздраве.

В современном обществе не модно быть многодетным, а для молодёжи купить машину важнее, чем завести семью. Об этом заявил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению профессора, для того чтобы в стране возрастала численность населения, необходимо в первую очередь менять приоритеты, провозглашённые в обществе. Аполихин утверждает, что они должны быть связаны с семьёй, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, а не с культом потребления.

— При этом (на сегодняшний день. — Прим. Лайфа) приоритетом является эго: карьера, деньги. Иногда даже такие вещи, как машина, являются большей значимостью, чем создание семьи. За женщину отвечать надо, за ребёнка надо отвечать, и это совсем другой тип человека. А мы в последнее время воспитывали потребителей, и вот вам результат, — сказал Аполихин.

Кроме того, репродуктолог отметил важность поддержки семей, которые только планируют пополнение.

— Мы пытаемся материально поддержать уже состоявшееся решение человека. Или когда родился ребёнок, мы стараемся как-то помочь — пособие, материнский капитал и т.д. Но ведь важно, чтобы люди хотели иметь семью. А это надо воздействовать на уровне школы, образовательных программ, на уровне отношения к семье в СМИ, — заключил он.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что у российских бабушек и дедушек стало в семь раз меньше внуков. Это связано с тем, что современные семьи стали не такими многочисленными, как в XX веке.