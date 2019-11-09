Микробиолог оценил вероятность заразиться от грязной губки

Рассказывая о профилактических мерах, которые могут помочь снизить риск, эксперт заявил, что базовых правил гигиены достаточно.

Наличие бактерий на губке для мытья посуды — обычное явление, их стоит своевременно менять. Таким мнением поделился аспирант биологического факультета МГУ, сотрудник лаборатории микробной биотехнологии Илья Серёжкин.

Специалист объяснил, что на кухонных губках из-за влажности и наличия остатков пищи формируется благоприятная среда для развития бактерий. Средства, которыми пользуются при мытье посуды, их не уничтожают, поэтому губки нужно менять хотя бы раз в неделю.

По словам эксперта, вопрос о возможности заражения очень индивидуален. Серёжкин подчеркнул, что факт присутствия в губках дрожжей или плесени свидетельствует лишь о заражении ими еды или посуды.

— Это не означает, что каждый человек, который потрогал губку, возьмёт на себя часть бактерий и заболеет чем-то неприятным… Скажем так, воспринимать такие новости следует с должным скептицизмом… и просто лишний раз уделять время гигиене в собственном доме. Не более того, — заверил он.

Рассказывая о профилактических мерах, которые помогут снизить риск заболеваний, микробиолог заявил, что базовых правил гигиены достаточно. По его словам, вероятность заразиться выше там, где больше людей, например в офисе, там губкой могут пользоваться сотрудники с простудой.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что кухонная губка может содержать несколько сотен опасных видов бактерий и она даже грязнее, чем унитаз.