Блогер разгневал Сеть фотографией резиновой уточки на фоне Освенцима

Путешественник прославился в соцсети тем, что делает фото с игрушкой напротив исторических мест.

Пользователи "Инстаграма" возмутились фотографией блогера, на которой он держит жёлтую резиновую утку на фоне бывшего концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Fox News.

В соцсети путешественник прославился тем, что выкладывал фото с игрушкой на фоне известных исторических мест: Букингемский дворец, Колизей, Кремль и другие. Однако кадр напротив бывшего концентрационного лагеря в Польше подписчики назвали неуважительным и оскорбительным.

На скандальный пост также обратили внимание сотрудники мемориала и тут же перепостили его себе на страницу в "Твиттере", где в комментариях автора обвинили в невежестве.

What if someone who travels with a rubber duck & uses it as an artistic Instagram convention arrives at @AuschwitzMuseum?



Is the rubber duck in front of the Gate of Death disrespectful - even unintentionally? Or is it a side effect of the visual world we should accept/ignore? pic.twitter.com/RVqqVPL9CH — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 6 ноября 2019 г.

После волны негатива пользователей Сети путешественник был вынужден извиниться и удалить скандальное фото из аккаунта.