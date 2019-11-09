Блогер разгневал Сеть фотографией резиновой уточки на фоне Освенцима

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Фото © Pixabay

Путешественник прославился в соцсети тем, что делает фото с игрушкой напротив исторических мест.

Пользователи "Инстаграма" возмутились фотографией блогера, на которой он держит жёлтую резиновую утку на фоне бывшего концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Fox News.

В соцсети путешественник прославился тем, что выкладывал фото с игрушкой на фоне известных исторических мест: Букингемский дворец, Колизей, Кремль и другие. Однако кадр напротив бывшего концентрационного лагеря в Польше подписчики назвали неуважительным и оскорбительным.

На скандальный пост также обратили внимание сотрудники мемориала и тут же перепостили его себе на страницу в "Твиттере", где в комментариях автора обвинили в невежестве.

После волны негатива пользователей Сети путешественник был вынужден извиниться и удалить скандальное фото из аккаунта.

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