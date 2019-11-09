Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства

Лидер Незалежной заявил, что украинский язык "стал ещё прекраснее" после того, как его "пытались запретить, затравить, убить".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с днём украинской письменности и отметил, что государственный язык является языком "доброты и достоинства" и никогда не станет причиной раздора. Об этом он написал в своём официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

— Украинский язык невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного — светлого будущего Украины и её граждан, — сказал он.

Кроме того, по словам лидера Незалежной, некоторые люди владеют украинским "виртуозно и филигранно", а кто-то его только осваивает, "иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем".

Ранее Лайф писал, что глава Украины признался в несовершенном уровне владения украинским языком. Он подчеркнул, что сейчас делает успехи в этом, однако хотел бы освоить его получше.