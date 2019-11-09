В МИД России прокомментировали решение Суда ООН по спору с Украиной

В МИД РФ заявили, что решение Международного суда ООН о споре с Украиной по конвенциям о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации не предрешает исход дела.

— Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтёт позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии, — сообщается на сайте ведомства.

В МИД РФ также отметили, что суд отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма на Украине.

Напомним, в январе 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск к России, в котором обвинила Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. 8 ноября суд отклонил все предварительные возражения российской стороны о споре.