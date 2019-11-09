Украинец прямо в самолёте провёл опрос, чей Крым, и нагрубил россиянам

Летевший из Франкфурта в Чикаго украинский журналист Руслан Горовой встретил россиян в самолёте и попытался заставить их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Этим он похвастался в своём фейсбуке.

По словам Горового, во время полёта сидевшие позади него россияне попросили его поменяться местами, чтобы лететь рядом со знакомыми девушками.

В ответ журналист поинтересовался, откуда они родом. Услышав ответ, он задал вопрос о принадлежности Крыма. Когда пассажиры начали говорить о своей аполитичности, украинец решил ответить на их просьбу отказом.

— Тогда летите с вашими девушками отдельно, — заявил он попутчикам.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ.