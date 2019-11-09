Историк Понасенков — о доценте СПбГУ Соколове: Он опасен для студентов

Он также заявил, что преподаватель часто вовлекал студенток "в свои реконструкторские дела". По его словам, погибшая девушка была "далеко не первой".

Режиссёр, поэт и историк Евгений Понасенков заявил, что уже жаловался на подозреваемого в убийстве преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова и требовал его увольнения.

— Год назад я записал большое видеообращение к декану истфака и ректору, чтобы его уволить, потому что он опасен для людей, для студентов и для общества. Я знал, что он убьёт эту несчастную студентку, которую совратил и вовлёк во все эти дела сумасшедшие, — признался он Лайфу.

Историк заявил, что Соколов часто вовлекал молоденьких девочек в свои реконструкторские дела, погибшая студентка якобы была далеко не первой.

Он также вспомнил, что в прошлом году в полицию на Соколова пожаловалась девушка, которую тот якобы избивал на съёмной квартире, пока она была связана.

Напомним, преподавателя СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Сообщалось, что в квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело. ГСУ СКР по Санкт-Петербургу задержало его как подозреваемого. Позже СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя студентка.