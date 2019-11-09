В Коми нашли тело судьи с огнестрельным ранением

Следователи предполагают, что убийство не связано с профессиональной деятельностью мужчины.

В Коми мирового судью Жешартского судебного участка нашли мёртвым с огнестрельным ранением. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

Тело судьи найдено в субботу, 9 ноября, в квартире жилого многоэтажного дома по улице Ленина в городе Микунь. Согласно предварительной версии следователей, смерть мужчины не связана с его профессиональной деятельностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.