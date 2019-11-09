СМИ: Доцент СПбГУ убил студентку два дня назад, а после принимал гостей

По предварительной версии, Олег Соколов расправился со своей возлюбленной из-за её неприязни к его дочерям.

Задержанный по обвинению в убийстве 24-летней выпускницы доцент СПбГУ Олег Соколов расправился с девушкой два дня назад, утверждает 47news. По данным СМИ, после этого преподаватель даже принимал гостей у себя дома, пока тело было спрятано в квартире.

Источник СМИ заявил, что девушку, которая жила вместе с доцентом, застрелили из мелкокалиберного обреза ещё 7 ноября. После этого её тело находилось в квартире, и Соколов даже принимал гостей у себя дома. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от трупа.

Часть тела мужчина якобы выбросил в Мойку, а вот рюкзак с руками не успел, так как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в воду. Там его и увидел проезжающий мимо таксист, который вызвал спасателей.

По информации издания, предполагается, что Соколов мог убить девушку из-за её неприязненного отношения к двум его дочерям, одна из которых несовершеннолетняя.

Напомним, преподавателя СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Сообщалось, что в квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело. СКР задержал его как подозреваемого. В СМИ появилась информация, что жертвой стала его 24-летняя выпускница, с которой у него был роман. Студенты Соколова назвали его хорошим лектором и болеющим профессией преподавателем.