Путин: Технологическая гонка будет самой жёсткой в истории человечества

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин считает, что "технологическая гонка" будет самой жёсткой в истории. Об этом он сказал на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Выступление главы государства транслировал Лайф.

— Технологическая гонка, которая уже развернулась, будет самой жёсткой и бескомпромиссной в истории нашего человечества. Некоторые даже говорят, что человечество создаёт последнее своё изобретение. Не знаю, так ли это, — сказал президент.

В связи с этим глава государства предложил подумать над созданием свода этических правил касательно искусственного интеллекта.

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