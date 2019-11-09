Врач рассказал, как переохлаждение может привести к остановке сердца

Одной из причин возникновения серьёзных проблем со здоровьем при пониженной температуре является нехватка кислорода.

Безопасной для человека является температура воздуха от –35 и выше, при более низких показателях возникает угроза для жизни. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта Виктора Лишина.

— Когда температура падает, кровь начинает в шесть раз больше приливать к внутренним органам, чтобы компенсировать недостаток тепла, но из-за холода может произойти сосудоспазм, и к какому-то органу она перестанет поступать. Если этим органом станет сердце, человек погибнет, — сказал он.

При пониженных температурах меняются биологические свойства крови: её густота, скорость кровотока. А значит, при госпитализации замёрзших нужно не просто отогревать пациента, но и разжижать кровь, чтобы не допустить образования тромбов.

— Самая большая опасность наступает, когда человек просыпается: кровоток резко усиливается, а поскольку кровь загустилась от холода, то может случиться тромбоэмболия, сосудистая закупорка, и пострадавший погибнет. Именно поэтому замёрзшего очень тяжело спасти, — добавил Лишин.

Ранее Лайф писал, что в Москве врачам чудом удалось спасли 55-летнего замёрзшего мужчину, температура тела которого опустилась до 26 градусов.