Путин: Россия может и должна стать лидером в сфере ИИ

Президент подчеркнул, что разработки в сфере искусственного интеллекта обладают огромным потенциалом и могут стать прорывом для всей цивилизации.

Место России в мире во многом зависит от её успехов в области развития искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме по ИИ Artificial Intelligence Journey.

— Мы должны и, убеждён, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире, — заметил он.

Российский лидер подчеркнул, что разработки в сфере искусственного интеллекта можно применять в самых разных сферах. Благодаря им можно будет не только обеспечить комфорт и безопасность в городах, но и повысить обороноспособность страны. В связи с этим он призвал обучать больше грамотных специалистов, которые в полной мере смогут раскрыть перспективные технологии.

Владимир Путин также считает важным, что технологии ИИ позволяют избавиться "от косности и неповоротливости бюрократической машины".

Президент добавил, что необходимо создавать условия и максимальную свободу для тех, кто запускает стартапы и "рискует, выводя на рынок новый продукт". Такие люди, подчеркнул он, должны понимать, что получат поддержку и смогут добиться успеха в России.

Российский лидер призвал снимать "надуманные преграды" для использования ИИ.

Лайф вёл прямую трансляцию выступления президента на конференции Artificial Intelligence Journey.