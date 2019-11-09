Борис Джонсон помыл полы в магазине — видео

В своей речи премьер подчеркнул, что наводнения не стали причиной для введения чрезвычайного положения в государстве.

Britain's Prime Minister Boris Johnson, visited an area hit by floods in which a woman died, Friday, November 8. (Reuters) pic.twitter.com/THzMwJEmio — The Voice of America (@VOANews) 8 ноября 2019 г.

Британский премьер Борис Джонсон посетил пострадавший от наводнения город Мэтлок и помыл полы в местном магазине. Об этом пишет Sky News.

Премьер прибыл в графство Дербишир в пятницу, 8 ноября. Он поблагодарил сотрудников аварийных служб и заявил, что правительство выделило 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 211,8 миллиарда рублей) на программу защиты от наводнений и подготовки к ним.

После этого Джонсон посетил местный магазин в городе, где в результате стихийного бедствия погибла женщина. После своей речи он взял швабру и стал мыть полы у входа в здание.

Напомним, что проливные дожди идут в Великобритании уже несколько недель. Тысячи домов уже эвакуированы. Непогода принесла много неприятностей жителям центральных регионов, расположенных вдоль реки Дон в Южном Йоркшире. При этом в некоторых городах за 24 часа выпала месячная норма осадков.