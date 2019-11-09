В Польше задержали одного из лидеров украинских националистов, чтобы выдать РФ

Уполномоченный Верховной рады по правам человека сообщила, что с задержанным уже встретился консул.

Заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали на территории Польши и готовятся передать России. Об этом сообщила в своём фейсбуке омбудсмен Незалежной Людмила Денисова.

— В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию, — написала она.

Денисова отметила, что с задержанным уже встретился украинский консул. Вместе с этим она призвала МИД Украины сделать всё возможное для освобождения Мазура.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.