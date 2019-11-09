В Смоленской области рассказали о погибшем главе района: По жизни неравнодушный

Церемония прощания с Олегом Макаровым пройдёт 10 ноября. Сейчас устанавливается причина пожара.

Погибший на пожаре глава района в Смоленской области Олег Макаров был неравнодушным человеком и пользовался уважением у местных жителей. Об этом Лайфу рассказал депутат Холм-Жирковского района Ашот Егикян.

— Увидел пожар напротив своего дома и побежал помогать. Человек неравнодушный, он по жизни такой. За последние пять лет решил много проблем — и с водоснабжением, и с дорогами, — отметил он.

Егикян также добавил, что умер Макаров в результате инсульта, который случился во время пожара. Причина самого происшествия устанавливается.

Церемония прощания с погибшим пройдёт 10 ноября.

Напомним, 8 ноября глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар в соседском доме. Самочувствие чиновника ухудшилось после того, как он поднялся на чердак, глава района скончался по пути в местную больницу. Губернатор области заявил, что Макарова наградят посмертно.