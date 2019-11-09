В Мойке нашли часть останков студентки, убитой петербургским историком — видео

Водолазы несколько часов обследовали дно реки Мойки в Петербурге в поисках останков выпускницы СПбГУ, в убийстве которой подозревают преподавателя. Кадры с места поисковых работ оказались в распоряжении Лайфа.

Вечером 9 ноября водолазы подняли на поверхность чёрные пакеты, в которых, предположительно, и находились части тела девушки. Сейчас работы на набережной завершаются.

Напомним, преподавателя СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. В квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело. СКР задержал его как подозреваемого. В СМИ появилась информация, что жертвой стала его 24-летняя выпускница, с которой у него был роман. При этом студенты Соколова назвали его хорошим лектором и болеющим профессией преподавателем.