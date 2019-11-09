Акимов в шутку оценил робота-доставщика: Пусть развозит документы вице-премьерам

Вице-премьер Максим Акимов на конференции по искусственному интеллекту AI Journey оценил способности автономного робота-доставщика "Яндекс.Ровера".

— Пусть возит документы между вице-премьерами. Может, по пути что-нибудь согласует, — пошутил Акимов в ответ на вопрос — не пригодится ли такой в правительстве.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Российский лидер считает, что наша страна может и должна стать лидером в сфере искусственного интеллекта.