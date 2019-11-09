В Башкирии трёх рабочих завалило землёй на глубине двух метров

В Башкортостане в результате земляных работ произошёл обвал стенки траншеи, в результате чего под землёй оказались три работника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Инцидент произошёл в субботу, 9 ноября, в населённом пункте Учалы Учалинского района. Команда из нескольких мужчин копала траншею и спаивала трубопровод. Трагедия случилась из-за того, что стенки траншеи на глубине двух метров обвалились.

В результате происшествия трое мужчин оказались под землёй. На место в экстренном порядке прибыли сотрудники МЧС России. Двоих рабочих — 1980 и 1988 года рождения — удалось спасти, с травмами различной степени тяжести их передали врачам скорой помощи. Мужчина 1981 года рождения погиб.

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